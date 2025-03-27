Зеленский рассказал, когда перестанет доверять Трампу
Владимир Зеленский заявил, что перестанет доверять президенту США Дональду Трампу, если Вашингтон не будет фиксировать «нарушения» со стороны РФ, а начнет обсуждать ослабление антироссийских санкций. Его слова приводит РИА Новости.
Зеленский указал, что «все» доверяют США и их президенту, когда «русские нарушают какие-либо договоренности, а Соединенные Штаты действенно отвечают на это».
«А если они нарушают и им за это ничего не делают и нет санкций, а наоборот, обсуждают ослабление ограничений, то здесь вопрос не о доверии, а что с этим всем делать дальше», — добавил он.
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Ранее Зеленский заявил, что хочет от Трампа гарантий сильной позиции Украины на переговорах.