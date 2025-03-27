Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийства журналистов из России в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ЮНЕСКО осуждает убийство журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели. Она также добавила, что стороны конфликта должны провести расследование этих смертей.

«Я осуждаю убийство Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели и призываю к тщательному и прозрачному расследованию. Я повторяю свой призыв к соблюдению международного гуманитарного права», — заявила она.

Ранее в ЛНР погибло несколько российских журналистов. Среди них был корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, а также водитель его съемочной группы Александр Сиркели.