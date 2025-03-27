На Западе рассказали о желании украинских беженцев остаться в Европе навсегда

Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда, прогнозирует британский журнал The Economist.

Издание обратило внимание, что лишь 43 процента беженцев по всему миру планируют вернуться на родину, в то время как двумя годами ранее их было 74 процента.

Кроме того, как утверждается в статье, прекращение военного положения может привести к тому, что еще больше украинцев, особенно мужчин военного возраста, которым в настоящее время запрещен выезд, покинут государство. Так как это станет катастрофой для рынка труда Украины и для ее способности защитить себя, Киев будет медлить с ослаблением ограничений.

Помимо этого, украинские беженцы в Европе «пускают корни». В Польше доля беженцев, работающих или активно ищущих работу, превысила 67 процентов, отмечается в материале. Правительство страны планирует разрешить украинцам обменять временную защиту на вид на жительство сроком на три года.