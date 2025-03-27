Тегеран ответил на письмо Трампа

Тегеран ответил на письмо президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе, рассказал журналистам глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом пишет РИА Новости.

В начале марта глава США заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы.

«Официальный ответ Ирана на письмо господина Трампа был отправлен [26 марта] через Оман», — уточнил Аракчи.

Министр отметил, что в ответе полностью изложено мнение Ирана о текущей ситуации и тезисах в письме президента США.

Ранее сообщалось, что Трамп в письме Хаменеи установил срок в два месяца для заключения верифицированного мирного соглашения, которое позволит Тегерану «мирно развиваться и процветать».

Трамп направил письмо лидеру Ирана

Президент США предупредил также, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса — военный и дипломатический. Он добавил, что отдает предпочтение мирным переговорам.