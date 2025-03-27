Тегеран ответил на письмо Трампа

Тегеран через Оман передал ответ на письмо Трампа по ядерной программе
Тегеран ответил на письмо президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе, рассказал журналистам глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом пишет РИА Новости.
В начале марта глава США заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы.
«Официальный ответ Ирана на письмо господина Трампа был отправлен [26 марта] через Оман», — уточнил Аракчи.
Министр отметил, что в ответе полностью изложено мнение Ирана о текущей ситуации и тезисах в письме президента США.
Ранее сообщалось, что Трамп в письме Хаменеи установил срок в два месяца для заключения верифицированного мирного соглашения, которое позволит Тегерану «мирно развиваться и процветать».
Трамп направил письмо лидеру Ирана
Президент США предупредил также, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса — военный и дипломатический. Он добавил, что отдает предпочтение мирным переговорам.