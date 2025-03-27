Премьер Канады: США никогда не будут владеть страной

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть страной. Его слова приводит РИА Новости.

Карни отметил, что «отвергает любые попытки ослабить, измотать и сломить Канаду, чтобы США могли владеть ей».

«Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление», — добавил он.

По словам Карни, Канада больше не может полагаться на торговые отношения с США, поэтому Оттава намерена сократить свою экономическую зависимость от американского рынка и переориентироваться на другие регионы мира. Он подчеркнул, что «эпоха прежних отношений с Соединенными Штатами закончилась».

Напомним, что в марте США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады. Кроме того Трамп неоднократно заявлял, что страна могла бы стать 51-м американским штатом.