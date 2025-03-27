США сократили финансирование «Белых касок» в Сирии

Белый дом сократил финансирование неправительственной организации (НПО) «Белые каски» в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Согласно информации источника, США больше не будут выделять средства «Белым каскам» по линии Агентства по международному развитию (USAID). При этом, общая сумма отчислений НПО достигла около 30 миллионов долларов.

Впрочем, контракт «Белых касок» с Вашингтоном пока не расторгнут. Как отмечает телеканал, контракт подразумевает, что НПО продолжит получать деньги от Госдепартамента США — порядка 1,4 миллионов долларов.

Ранее США временно приостановили выплату взносов во Всемирную торговую организацию.