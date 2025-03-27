Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост

Кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из Миннесоты (США) попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост среди домашних котов из ныне живущих. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным агентства, питомцу всего два года, его тело может стать еще длиннее — кошкам этой породы требуется от четырех до пяти лет, чтобы достичь полного размера.

«После того, как ветеринары измерили его хвост, они определили, что его длина составляет целых 18,5 дюймов (46,99 см), что делает его гордым обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек (из ныне живущих)», — отметил представитель Книги рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что 14-летняя домашняя короткошерстная кошка Белла из города Хантингдон в графство Кембриджшир в Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье среди ныне живущих домашних кошек.

Громкость, согласно данным специалистов, составила 54,59 децибела, что близко к шуму кипящего чайника или работающей стиральной машинки.