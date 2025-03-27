Новые предложения США по сделке с Украиной угрожают ее стремлению в ЕС

Новые предложения США по сотрудничеству с Украиной угрожают подорвать ее стремление вступить в Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа, оказавшийся в распоряжении агентства.

По его данным, американская администрация требует «права первого предложения» на инвестиции во все инфраструктурные и ресурсные проекты в рамках соглашения, пересмотренного взамен сорванной сделки по полезным ископаемым. США будут иметь право на всю прибыль и еще 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Кроме того, у них будет право на закупку ресурсов в приоритетном порядке. Украине запретят продавать ресурсы странам, которые являются «стратегическими конкурентами» США.

В документе также говорится о специальном инвестиционном фонде реконструкции. Украина будет направлять в него 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и по добыче полезных ископаемых. Фонд будет контролировать Международная финансовая корпорация США по развитию (DFC). От нее будут назначены три из пяти членов правления, она будет владеть «золотой акцией», Киев лишат права вмешиваться в повседневное управление фондом. DFC будет обладать возможностью контроля над всеми проектами, в которые вложены инвестиции, говорится в статье, которую перевел РБК.

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Фонд будет рассматривать все потенциальные проекты, Киеву как минимум год нельзя будет предлагать другим инвесторам отклоненные проекты для реализации на «существенно более выгодных» условиях. Уже предоставленные Украине «материальные и финансовые блага» с февраля 2022 года будут рассматриваться как вклад в этот фонд.

Bloomberg отмечает, что в случае принятия предложений это станет беспрецедентным расширением экономического влияния США в стране, которая стремится стать членом Евросоюза. С 2022 года у Украины есть статус кандидата в ЕС.