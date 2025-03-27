В США предупредили Украину о риске остаться без денег

Украина может оказаться на грани банкротства уже в следующем году. Об этом предупреждает американский журнал Responsible Statecraft.

В материале отмечается, даже если конфликт закончится завтра, то страна все равно рискует остаться без средств.

«В финансах Киева зияет дыра, которую не смогут заполнить никакие повышения налогов или западные пожертвования», — поясняет автор статьи.

По его словам, Киеву понадобится время, чтобы сократить военные расходы в случае завершения боевых действий к лету текущего года. При этом плана финансирования бюджета страны после 2025 года не существует, говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не может финансировать украинскую армию численностью один миллион человек, как того требует президент страны Владимир Зеленский.