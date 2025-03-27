В Канаде призвали причинить американцам «как можно больше боли»

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд призвал причинить жителям США «как можно больше боли». Его слова передает CBC.

«Мы сделаем все возможное, чтобы причинить как можно больше боли американскому народу, не причиняя боли населению Канады», — сказал он, комментируя введение тарифов на автомобильную торговлю против США.

По его словам, данные меры являются ответом на действия американского президента Дональда Трампа. Форд отметил, что политика главы Белого дома приведет к массовым увольнениям американских рабочих из сферы производства автомобилей.

Ранее Трамп заявил, что США ужесточат импортные тарифы против Евросоюза и Канады, если те попытаются объединиться с целью навредить Вашингтону.