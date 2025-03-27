Зеленский раскрыл, чего хочет от Трампа

Владимир Зеленский заявил, что хочет от президента США Дональда Трампа гарантий сильной позиции Украины на переговорах. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский указал, что говорил Трампу о своем желании «с первого дня их разговоров».

«Для меня важно, чтобы Украина была в сильной позиции на этих переговорах, чтобы у нас был шанс закончить войну переговорами и не просто закончить, а иметь справедливый, устойчивый мир. Я хочу этих гарантий от США», — сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон не намерен предоставлять Украине значительные гарантии безопасности. Президент США переложил эту ответственность на Европу. При этом Трамп отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Киевом в сфере редкоземельных металлов.