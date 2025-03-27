Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на пост постпреда США в ООН

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что принял решение не выдвигать конгрессвумен Элиз Стефаник на пост постоянного представителя страны при ООН, чтобы сохранить за ней место в палате представителей.

«Я попросил Элиз, как своего крупнейшего союзника, остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

При этом президент выразил уверенность в её успехе на предстоящих перевыборах и пояснил, что не хочет подвергать риску её место в палате.

Кроме того, он добавил, что существуют и другие кандидаты, способные эффективно выполнять обязанности представителя США при ООН.

Ранее Стефаник поддержала выход США из ВОЗ.