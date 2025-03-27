В Китае пропал военный заместитель Си Цзиньпина

Заместитель председателя Центрального военного совета Китая Хэ Вэйдун перестал появляться на официальных мероприятиях, предполагается, что его могли арестовать. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что последний раз на публике один из соратников председателя КНР Си Цзиньпина появлялся во время закрытия сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое прошло 11 марта. После этого его никто не видел.

Корреспондент The Washington Post попытался узнать о местонахождении Хэ Вэйдуна во время проведения брифинга Минобороны Китая, но представитель ведомства заявил, что не располагает данной информацией. Еще одной странностью стало отсутствие в официальной стенограмме брифинга не только вопроса о военном, но и ответа на него.

Все это породило слухи, что зампредседателя Центрального военного совета могли арестовать, однако официального подтверждения этой информации нет.