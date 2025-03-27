Зеленский рассказал о сигналах от США о компромиссе по территориям

США посылают Украине сигналы касательно компромиссов по территориям, но официально этот вопрос на переговорах не поднимался, сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров в Париже, передает ТАСС. Он намерен заручиться поддержкой иных сторон в этой ситуации.

Из США мы слышали сигналы про те или иные компромиссы по территориям. Мы их видели в медиа. Но в Саудовской Аравии мы про это не говорили, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский оценил идею отправки на Украину западных «миротворцев». По его словам, Обсуждение отправки военного контингента стран НАТО идет «не очень активно», в этом вопросе пока мало какой-либо конкретики относительно возможного развертывания военных частей из Британии и Франции.

Стало известно о требованиях России по новым территориям

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о потере Украиной территорий. По его словам, процесс возвращения утраченных Украиной территорий будет «непростой задачей», эта тема будет подниматься в ходе предстоящих переговоров. Он допустил, что возможно Украине удастся «что-то вернуть». Американский лидер подчеркнул, что он обсуждает различные варианты урегулирования конфликта с Россией в ходе дискуссий с европейскими партнерами и представителями Украины.