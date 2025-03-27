Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что выступление главы евродипломатии Каи Каллас на прошедшей неделе стало «символом несостоятельности Евросоюза». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Дизена.

Такое заявление он сделал после выступления Каллас, во время которого она заявила, что Россия должна понести поражение в конфликте с Украиной, чтобы мир избежал Третьей мировой войны. По мнению Дизена, такие слова говорят о том, что Каллас «не верит в дипломатию».

«Почему ЕС выбрал на пост главы внешнеполитического ведомства человека, который заявляет, что не верит в дипломатию с Россией и хочет, чтобы крупнейшая в мире ядерная держава потерпела поражение и распалась на более мелкие государства? Каллас стала олицетворением политической незрелости и несостоятельности ЕС», — заявил он.

Ранее Дизен призвал «завершить экспансию НАТО».