Зеленский назвал неожиданное условие для прямых переговоров с Россией

Владимир Зеленский назвал условие для прямых переговоров с Россией. Он заявил в пятницу, что с Москвой, но не президентом РФ Владимиром Путиным, Киев вести прямые переговоры готов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Так, украинский лидер заявил, что Киев, в принципе, согласился бы говорить с кем-то, кто представляет Россию, но не с Путиным.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Москвой, и назвал русских «динозаврами».

Глава киевского режима заявил, что он не боится «никакого формата переговоров». По его мнению, к прямым переговорам якобы не готов президент России.

Также в пятницу Зеленский заявил, что не признает военную помощь США долгом.