Партию Саакашвили объявят неконституционной в Грузии

Илья Родин

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» будет объявлена неконституционной, заявил исполнительный секретарь правящей партия «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Об этом пишет РИА Новости.

Партию Саакашвили объявят неконституционной в Грузии
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«Грузинская мечта» победила партию Саакашвили на парламентских выборах 1 октября 2012 года. Вплоть до 2024 года «Единое национальное движение» оставалось второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах.

Организации, созданные в 2012-2025 годах сторонниками Саакашвили, в правящей партии не рассматривают как серьезных оппонентов, называют их «коллективным Нацдвижением», пояснили журналисты.

Мдинарадзе подчеркнул, что «коллективное Нацдвижение» не только не примет участие в выборах в органы местного самоуправления осенью этого года, но не сможет и принимать участие в любых выборах вообще в республике.

«Как антигрузинские, антигосударственные, преступные партии они будут объявлены неконституционными партиями и им будет запрещена деятельность», — разъяснил политик.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовных дел был привлечен к ответственности и приговорен к различным срокам заключения ряд министров администрации Саакашвили.