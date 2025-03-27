Партию Саакашвили объявят неконституционной в Грузии

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» будет объявлена неконституционной, заявил исполнительный секретарь правящей партия «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Об этом пишет РИА Новости.

«Грузинская мечта» победила партию Саакашвили на парламентских выборах 1 октября 2012 года. Вплоть до 2024 года «Единое национальное движение» оставалось второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах.

Организации, созданные в 2012-2025 годах сторонниками Саакашвили, в правящей партии не рассматривают как серьезных оппонентов, называют их «коллективным Нацдвижением», пояснили журналисты.

Мдинарадзе подчеркнул, что «коллективное Нацдвижение» не только не примет участие в выборах в органы местного самоуправления осенью этого года, но не сможет и принимать участие в любых выборах вообще в республике.

«Как антигрузинские, антигосударственные, преступные партии они будут объявлены неконституционными партиями и им будет запрещена деятельность», — разъяснил политик.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовных дел был привлечен к ответственности и приговорен к различным срокам заключения ряд министров администрации Саакашвили.