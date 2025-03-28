Джею Ди Вэнсу пришлось сопровождать жену в Гренландию из-за недовольства местных

Вице-президент США Джей Ди Вэнс присоединится к визиту своей супруги Уши в Гренландию из-за акций протеста, запланированных жителями острова. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«То, что Белый дом изначально охарактеризовал как визит второй леди с целью поближе познакомиться с культурой острова, об аннексии которого открыто говорит президент США Дональд Трамп, быстро стало предметом споров», — говорится в материале.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Вэнс, наблюдая за ростом возмущения по поводу поездки своей жены, изначально планировавшей поучаствовать в гонках на собачьих упряжках в Сисимиуте, решил присоединиться к ней.

Как уточняет издание, укороченная поездка также носит более откровенно милитаристский характер и позволяет американской делегации оставаться вдали от митингов. Супруги Вэнс отказались от первоначальных планов любого подобия культурного обмена и планируют посетить базу Космических сил США в Питуффике.

Ожидается, что риторика Вэнса во время визита на остров будет жесткой по отношению к местным властям. «К сожалению, датские лидеры десятилетиями плохо обращались с гренландцами, обращаясь с ними как с гражданами второго сорта и позволяя инфраструктуре острова приходить в упадок. Ожидайте, что вице-президент также подчеркнет эти моменты», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Ранее Гренландия сформировала правительство без выступающей за независимость острова партии Naleraq. Победившая на выборах Demokraatit вошла в коалицию Inuit Ataqatigiit, Siumut и Atassu.