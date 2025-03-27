"Заходят в гавань строем": в порту Одессы обнаружили "аншлаг" из иностранных судов

Одесский порт уже не первый день привлекает внимание украинского подполья. Это протяженный, обширный и очень удобный для ВСУ перевалочный пункт по ввозу западного вооружения и техники.

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Вот и сегодня подполье Николаева вновь напомнило о необходимости радовать засевших в порту украинских боевиков свежими прилётами: если с утра в порту в плане техники было почти пусто, якобы из-за учений боевиков ВСУ, то во второй половине дня, по словам подпольщиков, все суда чуть ли не строем, буквально цепочкой начали возвращаться на свои причалы.

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев отметил, что боевики ВСУ к чему-то готовятся.

Атмосферу дополняет "стоящий все утро посреди Заводской гавани мордой на восток крупный серый военный катер", а вдовесок к этому шесть железнодорожных составов в отстойнике. Не отстают и фуры - идут потоком, а их значительная часть уходит за терминалы.