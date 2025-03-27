Внук Шарля де Голля высказался о признании Крыма российским

Андрей Дуванов

Общественный деятель и внук президента Французской Республики Шарля де Голля Пьер высказался о признании Крыма российским. Об этом сообщает «Крым 24».

Внук Шарля де Голля высказался о признании Крыма российским
© РИА Новости

По мнению Пьера де Голля, Россия может добиться того, что США признает Крым российской территорией. При этом он считает, что такой шаг может стать частью договоренностей между странами, в ходе контактов по конфликту на Украине.

«Оптимистично настроен, и я говорил уже о том, что будет регуляция именно в черноморском районе. Признание Крыма, Донбасса и возможно Одессы в качестве территории России – это часть договоренностей, которые могут быть достигнуты между РФ и США», — заявил он.

Ранее Пьер де Голль прибыл на международный научно-дипломатический конгресс в Крыму.