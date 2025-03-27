Внук Шарля де Голля высказался о признании Крыма российским

Общественный деятель и внук президента Французской Республики Шарля де Голля Пьер высказался о признании Крыма российским. Об этом сообщает «Крым 24».

По мнению Пьера де Голля, Россия может добиться того, что США признает Крым российской территорией. При этом он считает, что такой шаг может стать частью договоренностей между странами, в ходе контактов по конфликту на Украине.

«Оптимистично настроен, и я говорил уже о том, что будет регуляция именно в черноморском районе. Признание Крыма, Донбасса и возможно Одессы в качестве территории России – это часть договоренностей, которые могут быть достигнуты между РФ и США», — заявил он.

Ранее Пьер де Голль прибыл на международный научно-дипломатический конгресс в Крыму.