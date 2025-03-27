Зеленский обвинил США в изменении условий сделки по недрам Украины

CША постоянно меняют условия сделки с Украиной по ее недрам и редкоземельным металлам. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, украинская сторона «действует сдержанно, не нервничает, хочет посмотреть» на соответствующее соглашение.

«Именно о заключении говорить рано. Важно, что Украина за сотрудничество с США, поэтому мы ежедневно действуем конструктивно», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что конечной версии соглашения по недрам и редкоземельным металлам не было.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на проект этого соглашения Украины и Соединенных Штатов, заявил, что документ затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, договор между Киевом и Вашингтоном касается всех полезных ископаемых, как новых, так и уже и разрабатываемых.

В России прокомментировали условия сделки США и Украины по недрам

В четверг заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что его стране необходимо изменить некоторые законы ради заключения сделки с США о недрах и редкоземельных металлах. Он отметил, что Украина постарается внести поправки в собственное законодательство как можно скорее.