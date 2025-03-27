Гуцул выступила с очередным заявлением после задержания

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным, а новое уголовное дело против нее — сфабриковано. Ее слова приводит РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. Ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не предъявили.

«Задержание в аэропорту было полностью незаконным, а новое дело в отношении меня сфабриковано. Не было никаких оснований для применения таких жестких мер по отношению ко мне. Я всегда соблюдала все судебные предписания, регулярно посещала судебные заседания, не имела ограничений в передвижении и не совершала правонарушений», — сказала глава Гагаузии.

Она отметила, что в новом деле о сфальсифицированных финансовых документах у прокуратуры нет ни одного доказательства ее вины. По словам Гуцул, ее задержали по одному делу, «где нет никаких доказательств, но хотят арестовать по другому, где нет оснований для ареста». На этом фоне она назвала прошение ареста «беспрецедентным случаем».