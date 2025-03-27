Зеленский высказался о возможной отмене санкций против РФ

Владимир Зеленский заявил, что отмена ограничительных мер против России, введенных западными странами, «станет катастрофой для демократии». Об этом пишет Telegram-канал «Милитарист».

По данным канала, украинский лидер сделал ряд заявлений по текущей повестке в ходе саммита в Париже.

«Снятие санкций с России сейчас было бы настоящей катастрофой для дипломатии», — предположил Зеленский.

По его мнению, Россия затягивает переговоры, пытаясь выиграть время, чтобы захватить как можно больше территорий.

В частности, заметил украинский лидер, в планах российского руководства — полностью вытеснить украинские войска с Курского направления, а затем ударить в направлении Сум и перемещать войска на Харьков, а также на Запорожье.

Фон дер Ляйен высказалась о снятии санкций с России

Зеленский также назвал «нереалистичными» те условия, которые российская делегация выдвинула во время переговоров с США о возобновлении судоходства на Черном море.