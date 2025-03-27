Фон дер Ляйен высказалась о снятии санкций с России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз сохранит санкции против России. Ее слова приводит РИА Новости.

Фон дер Ляйен указала, что во время встречи лидеров европейских стран и Канады по Украине, которая прошла в Париже, обсуждалось «продолжение давления на Россию».

«Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель», — сказала глава ЕК по итогам встречи.

Напомним, что по итогам переговоров российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде, которая прошла 24 марта, Москва и Вашингтон договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Однако договоренность вступит в силу только после ряда условий со стороны РФ, в том числе снятия санкций с Россельхозбанка. При этом в ЕС отклонили данное требование, заявив, что рассмотрят возможность снятия санкций с России только после вывода всех российских военных сил с территории Украины.