Фон дер Ляйен высказалась о снятии санкций с России

Глава ЕК заявила, что ЕС сохранит санкции против РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз сохранит санкции против России. Ее слова приводит РИА Новости.
Фон дер Ляйен указала, что во время встречи лидеров европейских стран и Канады по Украине, которая прошла в Париже, обсуждалось «продолжение давления на Россию».
«Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель», — сказала глава ЕК по итогам встречи.
Напомним, что по итогам переговоров российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде, которая прошла 24 марта, Москва и Вашингтон договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Однако договоренность вступит в силу только после ряда условий со стороны РФ, в том числе снятия санкций с Россельхозбанка. При этом в ЕС отклонили данное требование, заявив, что рассмотрят возможность снятия санкций с России только после вывода всех российских военных сил с территории Украины.