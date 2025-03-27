Трамп заявил о поимке главаря-"суперзвезды"

Задержан главарь международной преступной группировки Mara Salvatrucha, занимающейся, в числе прочих, наркоторговлей и похищением людей, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Лидер США поблагодарил главу службы таможенного и пограничного контроля Тома Хомана, назвав его суперзвездой.

Только что поймали одного из ключевых главарей MS-13. Том Хоман — суперзвезда, — сообщил Дональд Трамп.

Известно, что в феврале этого года правительство США признало иностранными террористическими организациями восемь преступных группировок и наркокартелей. В этом списке оказалась и Mara Salvatrucha, а также венесуэльская банда Tren de Aragua и мексиканские картели Sinaloa, Jalisco Nueva Generacion, Unidos, Noreste, Golfo и La Nueva Familia Michoacana.

Ранее сообщалось, что одного из самых разыскиваемых преступников в мире — наркоторговца родом из Нидерландов Марко Эббена (более известного как «кокаиновый король Европы») — застрелили в Мексике. Инцидент произошел 13 февраля.

До этого основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс призвал Трампа разрешить пиратство для охоты на врагов США за границей. Принс предлагает возобновить выдачу каперских свидетельств для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке. Последний раз США выдавали частным лицам такую лицензию в 1942 году — для охоты за японскими подлодками.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.