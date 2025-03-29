В Германии высказались о возможной отмене санкций против РФ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер раскритиковал категорическое отрицание Германией и другими европейскими странами ослабления санкций против России. Об этом он заявил агентству DPA, передает ТАСС.

Кречмер призвал к проведению в Германии дискуссий по вопросу смягчения антироссийских санкций.

«Постоянная дискуссия о том, какие из этих санкций, возможно, оказывают более пагубное влияние для нас, чем на Россию, должна быть возможна. Но этого не происходит», — сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи участников «коалиции желающих» по Украине назвал преждевременным рассмотрение вопроса о снятии санкций с России. Французский лидер подчеркнул, что остальные участники встречи в Париже согласны с этой позицией. Такой же точки зрения придерживаются уходящий с поста канцлера Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Незадолго до этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень выдвинутых Россией условий по мораторию на удары в Черном море включает снятие введенных Европейским союзом санкций. Рубио утверждает, что государствам Запада необходимо пересматривать свои рестрикции против Москвы.

Он подчеркнул, что Вашингтон собирается оценить подобные меры. При этом глава Госдепа добавил, что часть из выдвинутых Россией условий включают санкции, которые были введены не США, они относятся к Евросоюзу.