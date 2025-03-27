На Украине поиронизировали над желанием Зеленского пережить Путина

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко поиронизировала над желанием украинского главы Владимира Зеленского пережить президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«То есть, условный Патрушев, Нарышкин, Толстой, Кадыров, Песков, Иванов, Петров-полюбят Украину и отдадут нам Крым, Мариуполь еще и прощения попросят ... какой трэш», — написала Геращенко.

Геращенко отреагировала на интервью Зеленского, которое политик дал группе телеканалов Eurovision News, находясь во Франции. В нем украинский лидер предположил, что «все закончится», когда не станет российского президента.

Ранее сообщалось, что Зеленский считает свой возраст конкурентным преимуществом. Зеленский убежден в своем успехе, который связывает с тем, что он младше Путина.