Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин мог бы сыграть «очень активную роль», содействуя Европе в установлении мира на Украине. Его слова с пресс-конференции после встречи «коалиции желающих» приводит Le Figaro.

«Учитывая качество его диалога с Россией, учитывая мирную инициативу, которую он предпринял с Бразилией несколько месяцев назад, я надеюсь, что председатель Си сможет сыграть очень активную роль в содействии нам в построении этого прочного и долгосрочного мира», — сказал Макрон.

По словам французского лидера, Китай обладает всеми полномочиями в том числе как постоянный член Совета безопасности ООН.

Макрон: Франция выделит Украине дополнительных два миллиарда евро

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой «коалиции желающих» по Украине в Париже назвал главным ее итогом число стран, выступающих «против России». Он также заявил стоящему рядом Владимиру Зеленскому, что Киев может рассчитывать на поддержку Европы.