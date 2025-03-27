Каллас: антироссийские санкции вредят Центральной Азии
Антироссийские санкции вредят экономикам стран Центральной Азии. На это указала глава евродипломатии Кая Каллас.
Она заметила, что Евросоюз ввёл 16 пакетов санкций против России. Сейчас ЕС работает над 17-м.
По мнению Каллас, важно бороться с обходом европейских санкций против России, в том числе через Центральную Азию.
«Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны... Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций», — процитировал её ТАСС.
В Евросоюзе раскрыли судьбу санкций против России
Американский журналист Томас Фази заявил, что Каллас хочет втянуть ЕС в вооружённый конфликт с Россией.