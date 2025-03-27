Антироссийские санкции вредят экономикам стран Центральной Азии. На это указала глава евродипломатии Кая Каллас.

Она заметила, что Евросоюз ввёл 16 пакетов санкций против России. Сейчас ЕС работает над 17-м.

По мнению Каллас, важно бороться с обходом европейских санкций против России, в том числе через Центральную Азию.

«Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны... Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций», — процитировал её ТАСС.

В Евросоюзе раскрыли судьбу санкций против России

Американский журналист Томас Фази заявил, что Каллас хочет втянуть ЕС в вооружённый конфликт с Россией.