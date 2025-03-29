Оценены шансы Москвы повлиять на арест главы Гагаузии

На данный момент Россия не может повлиять на ситуацию в Гагаузии. Об этом заявила в комментарии «Ленте.ру» экс-министр иностранных дел Приднестровья Нина Шевчук.

«Как эксперт я могу сказать, что на данный момент никаких инструментов влияния Москвы на ситуацию в Гагаузии нет», — оценила шансы России Шевчук, уточнив, что не занимает никаких дипломатических должностей, поэтому не располагает «закрытой» информацией.

Экс-министр иностранных дел пояснила, что президент Молдавии Майя Санду ощущает мощнейшую поддержку со стороны Европейского союза и транслирует их повестку. Политик добавила, что покровительство Запада привело Санду в президентское кресло.

Суд поместил Гуцул под арест на 20 суток

Ранее главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили под арест на 20 суток.

Политолог Вадим Трухачев заявил, что у Москвы весьма ограниченный арсенал влияния на ситуацию в Гагаузии из-за отсутствия общей границы с Молдавией и контроля над территорией Одесской области.