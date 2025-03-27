У Зеленского заявили о завершающей стадии по созданию трибунала против России

Замглавы Офиса президента Украины Ирина Мудрая анонсировала создание трибунала против России. Об этом сообщает агентство Укринформ.

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Политик заявила в четверг, что Украина и ее международные партнеры находятся на завершающей стадии создания трибунала по расследованию якобы противоправных действий России.

Речь идет о группе международных союзников Украины Core Group.

Мудрая заявила, что работа группы на завершающем этапе. Детали она раскрывать отказалась, однако пообещала вскоре дать «полную картину» и поделиться планами на будущее.

Финальная встреча по работе комиссии состоится в мае 2025 года в Киеве.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие снятия санкций с России. На брифинге с Зеленским в Париже он заявил, что санкции с РФ снимут, если она «вернется к международно признанным границам Украины».