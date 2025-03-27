У Зеленского заявили о завершающей стадии по созданию трибунала против России
Замглавы Офиса президента Украины Ирина Мудрая анонсировала создание трибунала против России. Об этом сообщает агентство Укринформ.
Политик заявила в четверг, что Украина и ее международные партнеры находятся на завершающей стадии создания трибунала по расследованию якобы противоправных действий России.
Речь идет о группе международных союзников Украины Core Group.
Мудрая заявила, что работа группы на завершающем этапе. Детали она раскрывать отказалась, однако пообещала вскоре дать «полную картину» и поделиться планами на будущее.
Финальная встреча по работе комиссии состоится в мае 2025 года в Киеве.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие снятия санкций с России. На брифинге с Зеленским в Париже он заявил, что санкции с РФ снимут, если она «вернется к международно признанным границам Украины».