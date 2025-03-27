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Зеленский заявил о подготовке Россией нового наступления

Владимир Зеленский заявил, что российские военные готовят «весеннее наступление» на Сумском и Харьковском направлениях. Об этом он рассказал в интервью Le Figaro.

По словам Зеленского, Украина наблюдает подготовку к «будущей операции» России и уже поделилась своими разведданными с союзниками. Он призвал «смотреть на ситуацию широко открытыми глазами».

Также Зеленский сообщил, что «почти каждый день» общается с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он сказал, что их отношения «выходят далеко за рамки тех, которые обычно объединяют двух президентов».

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В Россию вернулась первая иностранная компания

Бренд Ariston принял решение возобновить сотрудничество с менеджментом российского подразделения. Об этом заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони заявил, передает MarketScreener.

Накануне президент Владимир Путин аннулировал распоряжение о временном контроле над активами российской «дочки» Ariston. Мерлони подчеркнул, что компания с радостью восприняла решение российских властей, расценивая его как подтверждение многолетней работы, преданности сотрудникам и деятельности на рынке.

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Российские туристы погибли при затоплении батискафа в Египте

© Соцсети

Четыре человека погибли в результате аварии прогулочного батискафа «Синдбад» в Египте. Всего на его борту было 45 россиян, сообщило генконсульство РФ в Хургаде.

По данным дипломатического ведомства, авария произошла сегодня около 10:00 на расстоянии одного километра от берега.

«Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов, в том числе – несовершеннолетние. Все они – российские граждане», - рассказали в генконсульстве.

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Макрон сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Возможное размещение миротворцев ЕС на Украине в целях сдерживания России является «пацифистским подходом». С таким утверждением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает The New York Times.

По словам французского президента, европейские войска будут базироваться дальше от линии фронта, чтобы сдерживать Россию и помогать обучать и поддерживать украинские силы.

«Это пацифистский подход», — утверждает Макрон.

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Задержанная глава Гагаузии обратилась с призывом к Путину

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии. Обращение опубликовано в Telegram-канале главы Гагаузии.

Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева вечером 25 марта по обвинению в нарушении финансирования предвыборной кампании в 2023 году. В тот же день в рамках расследования этого же дела были проведены обыски у вице-мэра города Оргеева, отвечавшего за банковские счета избирательной кампании.

По словам Гуцул, ее задержание «по абсурдным и политически мотивированным обвинениям» стало лишь звеном в цепи «масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии».

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Олланд рассказал о подарке Путина с "двояким значением"

Экс-президент Франции Франсуа Олланд рассказал немецкому изданию о Die Zeit о подарке с "двояким значением", который он получил от президента РФ Владимира Путина.

По его словам, во время переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые проходили в Минске в 2014-2015 гг., Путин подарил ему письмо Наполеона.

Олланд отметил, что для француза такой подарок может иметь "двоякое значение".

"С одной стороны, восхищение Наполеоном, а с другой - Наполеону пришлось уйти из Москвы в 1812 году", - сказал он.

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В НАТО попросили прощения за слова Рютте о «погибших» солдатах США

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт принесла извинения за путаницу, вызванную заявлениями генсека альянса Марка Рютте о гибели американских солдат в Литве. Об этом Харт написала в соцсети X.

Четверо американских военных пропали во время учений в Литве 25 марта. В СМИ появились сообщения, что солдаты погибли, и позже Рютте подтвердил эту информацию. Однако Харт заявила, что поиски военных продолжаются.

«Мы сожалеем о любой путанице в замечаниях генсека НАТО, сделанных сегодня по этому поводу. Он имел в виду появляющиеся новостные сообщения и не подтверждал судьбу пропавших без вести», - написала пресс-секретарь.

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В Евросоюзе раскрыли судьбу санкций против России

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не намерен отменять антироссийские санкции, а лучший способ поддерживать Киев – оказывать давление на Москву.

Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Лучший способ поддержать Украину - это оставаться последовательными в достижении нашей цели по достижению справедливого и прочного мира. Это означает продолжение давления на Россию посредством санкций», — написал Кошта.

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Умер ведущий программ «Царь горы» и «До 16 и старше»

Заслуженный артист России Алексей Весёлкин скончался 26 марта на 64-м году жизни. Об этом в соцсети VK сообщил Российский академический Молодежный театр - РАМТ, в котором служил Весёлкин.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти актера стало тяжелое заболевание, с которым он боролся долгие годы. О дате и месте прощания представители театра пообещали объявить дополнительно.

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Друг легенды «Формулы-1» описал состояние Шумахера одной фразой

Репортер немецкого телеканала RTL Феликс Горнер рассказал о состоянии семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Михаэля Шумахера. Как уточнил журналист, оно «очень печальное», передает Daily Mail.

Издание отмечает, что Горнер — один из наиболее близких людей к семье Шумахера. Напомним, что в 2013 году автогонщик получил серьезную травму головы во время катания на лыжах. В результате он долгое время был вынужден оставаться в постели и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Семья экс-гонщика не раскрывает подробностей о его текущем состоянии.

«Ситуация очень печальная», — заявил собеседник издания.

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