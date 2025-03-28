Зеленский анонсировал встречу с союзниками в формате треугольника

Владимир Зеленский заявил, что проведет встречу в узком кругу с представителями стран, которые на «100% будут готовы отправить свои войска на Украину». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на украинское СМИ.

По словам Зеленского, встреча пройдет в течение недели.

«Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут. Это такой, скажем так, треугольник», — добавил он.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция. Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил, что ряд стран ЕС принял решение об отправке военных подразделений на Украину. При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь. По словам Макрона, миротворческие силы будут распределены по стратегически значимым пунктам в соответствии с предложением, разработанным Францией и Великобританией.