Во Франции заявили о «позорном» поведении Зеленского

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «позорными» высказывания Владимира Зеленского в адрес спецпосланника США Стива Уиткоффа. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Ранее в беседе с европейскими журналистами Зеленский обвинил Уиткоффа в «ослаблении переговорных позиций» США. Зеленский заявил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа «повторяет российскую пропаганду» и «цитирует кремлевские интерпретации, что не способствует достижению мирного соглашения».

«Он [Зеленский - прим.ред.] выставляет его [Уиткоффа] «агентом Кремля», потому что он хочет мира! <…> Какой позор так с ним обращаться!» - так эти заявления прокомментировал Филиппо.

По мнению политика, Зеленскому нужны деньги и продолжение конфликта, чтобы остаться у власти. Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и ЕС «подталкивают Зеленского в этом направлении».

Ранее Уиткофф рассказал в интервью Такеру Карлсону о результатах своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Уиткофф подчеркнул, что Путин ему понравился и произвел впечатление откровенного человека. Спецпосланник Дональда Трампа также указал, что РФ и США ведут «очень позитивное» обсуждение вопроса новых российских регионов. Уиткофф заявил, что эти регионы - русскоязычные, там прошли референдумы, и большинство населения хочет быть под властью РФ.