Министр обороны Дании осадил Трампа

Датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что президент США Дональд Трамп «зашел слишком далеко» в своих притязаниях на Гренландию. Об этом сообщает портал B.T.

По мнению Поульсена, нет смысла обсуждать, захватят ли США в конечном итоге Гренландию тем или иным образом. Он подчеркнул, что «вообще не хочет вдаваться в эти гипотетические рассуждения».

«Дело в том, что Дания является членом НАТО. То же самое касается и Соединенных Штатов. Мы - две страны НАТО, являющиеся союзниками», - сказал министр.

Ранее Трамп заявил, что США «пойдут так далеко, как сочтут нужным», чтобы получить Гренландию. Президент США не уточнил, что именно он имел в виду. Поульсен сказал, что заявления Трампа «далеки от реальности» и представляют собой «скрытую угрозу».

«Я думаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и, что немаловажно, в недостатке уважения к гренландскому населению», - подчеркнул датский министр обороны.

В 2019 году во время своего первого президентского срока Трамп впервые предложил купить Гренландию у Дании. Эта идея была отвергнута как датчанами, так и самими гренландцами. Перед своей инаугурацией в 2025 году Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией. Он сказал, что это нужно для «национальной безопасности и свободы во всем мире».

Премьер Гренландии после этого заявил, что Гренландия «не продается». В своем выступлении 9 марта Трамп вновь сказал о желании присоединить Гренландию к США, пообещав «сделать остров богатым» и предоставить ему миллиардные инвестиции.

Заявление Трампа было сделано в преддверии выборов в Гренландии, на которых в итоге победила оппозиция, выступающая за проведение референдума о независимости.