Союзники США готовятся найти замену американскому оружию

FT: союзники США пересматривают контракты на закупки их оружия из-за Трампа
Некоторые союзники США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики президента Дональда Трампа по отношению к НАТО. Об этом сообщает британское издание Financial Times.
Менеджер одного из ведущих американских подрядчиков заявил изданию, что он обеспокоен тем, что текущая политика Соединенных Штатов может повредить перспективам его оборонной компании в получении тендеров.
FT также отмечает, что ряд стран, ранее закупавшие у США самолеты-истребители F-35, такие как Канада и Португалия, хотели бы отыскать им альтернативу. Предположительно, этой альтернативой могут стать истребители Eurofighter (ФРГ) или Rafale (Франция).
В начале марта телеканал NBC сообщал, что Трамп рассматривает возможность кардинальных изменений участия США в НАТО. Он рассчитывает отдавать предпочтение защите тех членов альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-членов увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.