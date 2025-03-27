Умерла автор «Дневников вампира»

В США на 67-ом году жизни скончалась автор серии книг «Дневники вампира» Лиза Джейн Смит. Об этом пишет газета New York Times.

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По словам родственников писательницы, она скончалась еще 8 марта от редкого аутоиммунного заболевания, с которым боролась последние десять лет.

Ее книги легли в основу одноименного популярного телесериала. Первые три книги были опубликованы в 1991 году, а четвертая вышла в 1992 году. К 2014 году серия книг «Дневники вампира» была продана тиражом более пяти миллионов экземпляров.

При жизни Лиза Джейн Смит выпустила более двадцати книг, еще три произведения ждут публикации.

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