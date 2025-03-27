В НАТО попросили прощения за слова Рютте о «погибших» солдатах США

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт принесла извинения за путаницу, вызванную заявлениями генсека альянса Марка Рютте о гибели американских солдат в Литве. Об этом Харт написала в соцсети X.

Четверо американских военных пропали во время учений в Литве 25 марта. В СМИ появились сообщения, что солдаты погибли, и позже Рютте подтвердил эту информацию. Однако Харт заявила, что поиски военных продолжаются.

«Мы сожалеем о любой путанице в замечаниях генсека НАТО, сделанных сегодня по этому поводу. Он имел в виду появляющиеся новостные сообщения и не подтверждал судьбу пропавших без вести», - написала пресс-секретарь.

СМИ писали, что инцидент с военными произошел на полигоне в Пабраде на востоке Литвы. Вместе с ними пропала гусеничная бронемашина M88 Hercules. Сообщалось, что солдаты могли завязнуть и утонуть в болоте.

Позже представители армии США заявили, что M88 была найдена затопленной в водоеме. Во время визита в Варшаву Рютте сообщил журналистам, что получил известие о гибели четырех солдат и что «его мысли сейчас с их семьями».