Эксперт рассказал о начавшемся противостоянии Трампа с «глубинным государством»

Американист Борис Межуев в разговоре с Рамблером оценил вероятность кадровых перестановок в администрации президента США Дональда Трампа на фоне скандала с утечкой данных о военных операциях в Йемене, а также высказался о начавшемся противостоянии американского лидера с так называемым «глубинным государством».

Ранее Трамп отверг идею об отставке шефа Пентагона Пита Хегсета на фоне скандала с утечкой в мессенджере Signal информации об ударах по Йемену в рамках военной операции США против хуситов, передавал ТАСС. Отмечалось, что в частном порядке он выразил разочарование утечкой данных в мессенджере Signal. Трамп взял на вооружение стратегию «напасть на авторитет» журнала The Atlantic и его главного редактора Джеффри Голдберга. До этого советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя всю ответственность за инцидент с утечкой.

Межуев подчеркнул, что в политическом плане Траму было бы легче уволить Уолтца, а не Хегсета.

Уолтц занимает ту должность, которую не надо передвигать через Сенат. Это тот человек, которого Трамп может снять в любой момент, а потом назначить на его место кого угодно. Поэтому ему проще сменить Уолтца, а не искать замену Хегсету. Тем более формально Уолц уже взял на себя ответственность за то, что пустил журналиста в закрытый чат. Так что исключать его увольнения нельзя. Однако Трамп, очевидно, не хочет идти путем первого срока, когда он менял членов своей команды при первом же конфликте, при первом же возникновении подозрений. Теперь так поступать ему было бы не очень комфортно. Полагаю, он вообще постарается избежать увольнений… Хегсет, в отличие от Уолтца, — это непопулярная фигура, и в случае его увольнения Трампу будут рукоплескать. Но, с другой стороны, ему нужно будет искать какую-то альтернативу, а сделать это не так просто, потому что Трамп совершенно справедливо боится генералов. Он помнит их нелояльность в первый срок. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Скандал с утечкой переписки чиновников свидетельствует о том, что в США «началась война против Трампа», добавил эксперт.

«Глубинное государство – союз прессы и различных структур силового сообщества – до сих пор не вело войну против Трампа, никаких серьезных утечек и подстав не было. Соответственно, и пресса вела себя сдержанно. Сейчас же этот конфликт явно обозначился. И Трамп прекрасно понимает, что, не идя на компромиссные шаги по отношению к глубинному государству, в том числе и на шаги, связанные с Россией, ему не удастся избежать обострения ситуации», - сказал Межуев.

Представители Демократической партии США также вовлечены в противостояние с Трампом, добавил он и напомнил, что лидер демократического меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис ранее уже потребовал уволить министра обороны Хегсета.

«Естественно, демократы будут вовлечены в это противостояние, однако от их позиции сейчас мало что зависит - у них нигде нет большинства. Так что многое будет зависеть от того, расколется ли Республиканская партия, поддержит ли хотя бы какая-то ее часть антитрамповское сопротивление, или же она будет сохранять лояльность своему начальнику. Пока это открытый вопрос», - заключил специалист.

Ранее Spiegel сообщил об утечке контактов окружения Трампа.