Страны Европы пытаются сорвать соглашение Российской Федерации и Соединенных Штатов по прекращению огня в Черном море, пишет Responsible Statecraft (RS).

«Складывается ощущение, что ЕС ставит палки в колеса нашумевшему соглашению между Россией и США о прекращении огня в Черном море", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

В статье речь идет о том, что требование Европейского союза вывести ВС РФ с Украины может подорвать мирный процесс между Москвой и Вашингтоном, который и так висит на волоске.

25 марта в официальном телеграм-канале Кремля был опубликован перечень объектов России и Украины, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, согласованного Москвой и Вашингтоном.

В этот список включили: НПЗ, нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС, дамбы гидроэлектростанций.

Временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по договоренности двух сторон. В случае нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

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