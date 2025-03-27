Украинская делегация в Эр-Рияде понесла потери: домой вернулись не все

Загадочная информация распространяется по украинским соцсетям относительно «потерь» в составе делегации Украины в Эр-Рияде.

Сначала один телеграм-канал опубликовал информацию, что «после последнего раунда переговоров в Эр-Рияде между представителями США и Украины внезапно «пропал без вести» один из украинских участников». Затем в других каналах, в том числе в белорусском СМИ, появились уточнения, что помощник второго переводчика украинской делегации исчез из отеля, где остановилась делегация, и перестал выходить на связь.

Когда начали проводить расследование по поводу его исчезновения и искать «следы», выяснилось, что мужчина улетел из Саудовской Аравии в Турцию, а затем оттуда — во Францию. Понятно, что решение он принимал не спонтанно, и маршрут «отхода» продумал заранее, а возможно и билеты приобрел загодя. Официальные лица Украины, понятно, информацию не комментируют и официальные СМИ ее не дают. Поэтому проверить достоверность сообщений затруднительно. Однако, памятуя, какая сейчас на Украине ситуация с выездом мужского населения за рубеж, этот побег не кажется чем-то невероятным.

Минкульт Украины из-за слишком большого количества сбежавших из страны во время зарубежных гастролей и культурных мероприятий артистов и художников с 3 марта ввел строгие ограничения на выезд из Незалежной культурных деятелей и журналистов. Такая же проблема с украинскими спортсменами. По данным Минспорта страны, с 2022 года не вернулись с соревнований 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским. Похоже теперь запреты нужно распространять и на дипломатические делегации. Придется обходиться без «технического персонала», а переводчикам придется работать без сменщиков — за двоих. Правда, как говорил незабвенный Жорж Милославский, «Федя, это безобразие! Нельзя так с переводчиками обращаться».