Новый проект соглашения Украины и США касается всех полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, и является бессрочным. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, пишет ТАСС.

США и Украина 11 марта согласовали сделку по полезным ископаемым на уровне министерств финансов. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страны условились заключить договор «как можно быстрее».

По словам парламентария, проект документа, с которым он ознакомился, был передан представителями правительства.

«Речь идет про все ископаемые. Там и нефть, и газ. И новые, и существующие [полезные ископаемые]. По всей территории Украины», - пояснил Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он также обратил внимание на то, что соглашение с США будет бессрочным и внесение изменений в него, а также прекращение действия, могут быть только с разрешения американцев.

«[У американцев есть] право «первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим странам», - подчеркнул нардеп, заметив при этом, что в документе нет «даже намека» на гарантии безопасности для Украины.

Напомним, что Киев согласовал с Вашингтоном условия сделки по украинским ресурсам в феврале. Рамочное соглашение должно было быть подписано на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 28 февраля, но визит украинского политика в Белый дом завершился публичным скандалом.

После чего, по информации депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от идеи меморандума решили отказаться. Планируется, что стороны сразу подпишут договор «на 40 страниц».