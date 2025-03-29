Узун: арест Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа

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Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа.

В Гагаузии заявили о репрессиях против Гуцул
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Об этом заявил первый замглавы автономии Илья Узун, передает РИА Новости.

«Кишиневские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости — заказное правосудие. Вот и вся цена их разговоров об европейских ценностях и реформах юстиции», — сказал он.

В Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток. Изначально прокуроры запросили 30 суток ареста для главы Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций.

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