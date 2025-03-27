Обзор иноСМИ: нападки Зеленского на Уиткоффа и Путин как «надежный друг» Трампа

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Матери колумбийских наемников ВСУ обвинили Украину во лжи

Матери пропавших без вести на Украине колумбийцев собрались на акцию протеста у здания МИД в Боготе из-за отсутствия информации о местонахождении их близких, сообщает El Tiempo. Протестующие, в основном родственницы солдат, вступивших в украинскую армию, провели сидячую забастовку, скандируя различные лозунги, отмечает El Tiempo.

Одна из участниц акции рассказала, что ее двоюродный брат был объявлен пропавшим без вести в июле 2024 года после того, как отправился на Украину и присоединился к ВСУ. По словам женщины, ее брат поехал на Украину, чтобы заработать на покупку жилья, но «эта мечта обернулась трагедией для его семьи». Еще одна женщина, мать погибшего наемника, рассказала, что ее сын отправился на Украину в поисках «лучших экономических возможностей», соблазнившись обещаниями высоких зарплат и льгот, но по прибытии условия оказались совсем другими. По ее словам, с ним плохо обращались, оскорбляли, били, а все обещания украинских властей оказались ложью.

В ЕС назвали условие отмены санкций против России

Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер заявила, что для отмены европейских санкций против России потребуется «безоговорочный вывод всех российских войск» с территории, которую в Брюсселе считают украинской. Об этом сообщает Reuters.

Ранее США достигли соглашений с Россией и Украиной о приостановке атак на море и по энергетическим объектам. Взамен Вашингтон согласился помочь с отменой некоторых санкций против Москвы. Дипломаты сообщили Reuters, что большинство ограничений, которые потребовал снять Кремль, связаны с санкциями ЕС. Евросоюз не был приглашен на эти переговоры. По словам Хиппер, со своей стороны Брюссель считает «одним из главных предварительных условий» для смягчения или отмены санкций вывод российских сил. Любые изменения в области санкций потребуют единогласия среди 27 государств-членов ЕС, подчеркивает Reuters.

Зеленский обвинил Уиткоффа в «повторении российской пропаганды»

Владимир Зеленский обвинил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в «ослаблении переговорных позиций Америки», сообщает The Telegraph со ссылкой на выступление Зеленского перед группой европейских журналистов в Париже. Зеленский заявил, что Уиткофф «повторяет российскую пропаганду» и «цитирует кремлевские интерпретации, что не способствует достижению мирного соглашения».

Ранее Уиткофф рассказал в интервью Такеру Карлсону о результатах своей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Уиткофф подчеркнул, что Путин ему понравился и произвел впечатление откровенного человека. Спецпосланник Дональда Трампа указал, что РФ и США ведут «очень позитивное» обсуждение вопроса новых российских регионов. Уиткофф заявил, что эти регионы - русскоязычные, там прошли референдумы, и большинство населения хочет быть под властью РФ. Зеленский заявил, что высказывания Уиткоффа «не приблизят стороны к миру и ослабят давление американцев, оказываемое на РФ». По его мнению, власти США сейчас находятся «под влиянием российских нарративов».

«Для Трампа Путин - надежный, умный и любезный друг»

При президенте Дональде Трампе США больше не рассматривают российского лидера Владимира Путина как непредсказуемого противника, стремящегося положить конец глобальной гегемонии США, пишет The Washington Post. По версии газеты, Трамп считает Путина «надежным, умным, любезным и приятным другом». Издание отмечает, что при администрации Джо Байдена США пытались сделать Россию страной-изгоем, но при Трампе всё изменилось.

Теперь РФ рассматривается как держава, способная помочь с обеспечением стабильности на Ближнем Востоке или стать партнером США по экспорту газа в Европу. В то же время Трамп обвиняет Владимира Зеленского в развязывании конфликта и называет его диктатором, подчеркивает WP. Газета напомнила, что в течение многих лет Кремль ожесточенно противостоял Агентству США по международному развитию (USAID), а теперь Трамп сам работает над тем, чтобы ликвидировать агентство. По мнению некоторых аналитиков, политика Трампа ведет к установлению мирового порядка, более выгодного для Москвы.

Лула да Силва заявил, что Болсонару был согласен на его убийство

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его предшественник Жаир Болсонару пытался совершить государственный переворот, сообщает Terra. По словам Лулы да Силвы, Болсонару пытался «способствовать» его убийству и покушениям на других политиков.

Ранее Верховный суд Бразилии поддержал иск Генпрокуратуры, которая выдвинула в отношении Болсонару и еще семи лиц обвинения в попытке госпереворота и других преступлениях. По версии следствия, Болсонару знал, что участвовавшие в заговоре военные хотели не допустить вступления Лулы в должность президента и планировали совершить на него покушение в декабре 2022 года. Как отметил Силва, Болсонару не стоит «поднимать шум, говоря, что его преследуют», так как он сам «знает, что сделал».