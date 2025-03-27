Зеленский публично поспорил со своим сотрудником из-за миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский публично поспорил со словами заместителя главы своего офиса Игоря Жовквы об иностранных контингентах на территории страны.

С таким заявлением политик выступил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляцию мероприятия вело агентство Reuters.

«Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается. Наверное, очень влиятельный, раз он говорит про наши контингенты», — высказался политик.

Зеленский прокомментировал высказывание Жовквы в интервью Agence France-Presse о желании Киева получить на своей территории способный вести боевые действия иностранный контингент, а не обычных миротворцев. Он публично возразил замглавы своего офиса и заявил, что никто не хочет продолжения вооруженного конфликта.