Шор жестко высказался о задержании Гуцул

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что для ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул Кишинев придумал против нее новое дело.

По его словам, для ареста Гуцул применялась «совсем беспредельная тактика». Когда ее арестовывали, то у правоохранительных органов не было никакого дела.

«В суде у них не было ничего. Они просто взяли и арестовали ее, а после этого на коленке придумывали новое дело, чтобы оправдать свои действия», - отметил Шор.

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Он уточнил, что в настоящий момент «нужно признать, что в Молдове нет права».