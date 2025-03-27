Принца Гарри выгнали с работы из-за расизма и женоненавистничества

Принц Гарри лишился должности в благотворительной организации из-за женоненавистничества и расизма. Об этом сообщает Page Six.

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При этом герцог Сассекский сумел совместить в себе оба этих качества — его обвиняют в неуважении к чернокожей женщине — главе фонда, из которого его прогнали.

«В этом мире есть люди, которые ведут себя так, словно они выше закона, и плохо обращаются с людьми, а затем разыгрывают карту жертвы и используют ту самую прессу, которую они презирают, чтобы навредить людям, которые имеют смелость бросить вызов их поведению», — сообщила сама жертва, доктор Софи Чандаука.

Она рассказала также, что сталкивалась с негативным отношением в свой адрес со стороны Меган Маркл — та, например, просила ее не фотографироваться рядом с принцем.

Ранее мы писали о том, что Гарри заподозрили в сокрытии опасной болезни из-за лжи в документах.