Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер пересматривают планы по обеспечению безопасности на Украине, сосредотачиваясь на воздушных и морских силах вместо развертывания миротворцев для поддержания перемирия, пишет Financial Times.

Европейские лидеры пересмотрели свои подходы к поддержке Украины после заключения перемирия, передает Financial Times.

Изначально предполагалось направить европейских миротворцев для обеспечения безопасности, но этот план был уменьшен в пользу более «пацифистского» подхода.

На встрече в Елисейском дворце, где собрались делегаты из 31 страны, обсуждались форматы и размеры возможных международных контингентов.

Макрон сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Также рассматривались задачи по обучению украинских войск. Стармер добавил, что коалиция не стремится заменить существующие украинские силы, а намерена усилить их, предоставив дополнительную поддержку с воздуха и моря. Кроме того, Макрон объявил о предоставлении Киеву еще 2 млрд евро в виде военной поддержки.

Европейские лидеры теперь сосредоточены на создании «успокаивающих сил», которые будут включать воздушную и морскую поддержку, а не только наземные силы.

До этого европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Киара Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.