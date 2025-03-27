Гуцул обратилась за помощью к Эрдогану

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная в Молдавии, обратилась за помощью к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Соответствующий пост она разместила 27 марта на своей странице в соцсетях.

Гуцул задержали накануне в рамках возбужденного в 2023 году уголовного дела о нарушениях при финансировании партии «Шор». Местная прокуратура намерена просить об аресте политика. Ранее женщина обратилась за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину.

«Уверена: в этот критический момент, когда гагаузский народ сталкивается с угрозой утраты своей автономии, своей идентичности и своего будущего, вы, господин президент, и весь братский турецкий народ не останетесь безучастными. Мы надеемся на ваш голос, на ваш авторитет, на вашу международную поддержку», — написала глава Гагаузии.

Задержанная глава Гагаузии обратилась с призывом к Путину

Она назвала предъявленные ей обвинения сфабрикованными и связанными с системной политикой Кишинева по разрушению заключенного с автономией 30 лет назад общественного договора. Посредником тогда выступила Анкара, напомнила политик.