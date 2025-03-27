На Украине призывника достали из окна автобуса

В Одессе призывника достали из окна автобуса территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), и он сбежал. Об этом сообщает «Страна.ua».

© соцсети

Автобус вез мобилизованного молодого человека, но транспортное средство остановила толпа людей. Парня вытащили из окна автобуса и помогли ему сбежать. Одесский областной ТЦК заявил, что вмешательство в работу представителей ведомства влечет за собой правовые последствия.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК избили женщину, пытавшуюся помешать мобилизации мужчины. После этого пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую. Информация о ее состоянии не приводится.

До этого Киевский городской ТЦК мобилизовал отца-одиночку. Уточняется, что молодой человек предоставлял все необходимые для отсрочки документы.